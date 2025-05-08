Безнаказанности не будет. В ЕС заявили о важном решении по трибуналу для России
Партнеры Украины уже завтра, 9 мая, дадут политическое согласие на создание трибунала для России за преступление агрессии.
Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейской службы внешнеполитической деятельности.
"Завтра мы также дадим окончательное политическое согласие на начало создания трибунала (для России - ред.) за преступления агрессии. Безнаказанности не будет", - подчеркнула Каллас.
Она добавила, что России придется отвечать за совершенные преступления. Также ответственность понесут лица, которые развязали войну против Украины.
Также глава дипломатии ЕС добавила, что те, кто действительно поддерживают мир, не могут стоять завтра, 9 мая, рядом с российским диктатором Владимиром Путиным, который начал полномасштабную войну против Украины.
"Те, кто по-настоящему поддерживает мир, завтра должны быть в Украине, а не в Москве", - отметила Каллас.
Трибунал для России
Напомним, Украина вместе с партнерами работают над созданием специального трибунала за преступление агрессии. Его планировалось создать еще в 2024 году, но этого не произошло.
Несколько дней назад министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что в ближайшее время будут приняты конкретные решения, которые ускорят создание такого трибунала.
При этом "Радио Свобода" писало, что 9 мая во Львове министры иностранных дел десятков стран, а также лидеры Украины и Совета Европы подпишут важные документы для создания трибунала.
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