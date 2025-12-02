ua en ru
Бежевый total look и красные акценты: Осадчая поразила модным образом

Вторник 02 декабря 2025 07:15
Бежевый total look и красные акценты: Осадчая поразила модным образом Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Катерина Собкова

Катя Осадчая представила новый монохромный образ в бежевой гамме, дополненный яркими красными акцентами и винтажными деталями. Эффектный тотал-лук телеведущей привлек внимание сети и стал новым примером сдержанной элегантности и современного минимализма.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Осадчая

Образ, который Екатерина Осадчая представила в новой публикации, стал примером современного украинского минимализма, где сдержанные линии сочетаются с элегантностью и продуманными деталями.

Стиль телеведущей часто ассоциируется с изяществом, и этот лук лишь подчеркивает ее умение работать с цветом, объемом и фактурами.

Бежевый total look и красные акценты: Осадчая поразила модным образомКатя Осадчая (скриншот)

Главной основой стал монохромный бежевый костюм, выполненный из плотной костюмной ткани - вероятно, шерсти или кашемира.

Материал хорошо держит форму и создает четкий силуэт.

Верх - укороченная куртка-бомбер в стиле оверсайз с широким отложным воротником и молнией - выглядит. Объемные рукава формируют современную, немного "воздушную" линию плеч, отвечающую актуальным тенденциям сезона.

Бежевый total look и красные акценты: Осадчая поразила модным образомОсадчая задает тренды (скриншот)

Брюки-клеш с очень широкой штаниной и высокой посадкой визуально удлиняют фигуру. Легкие складки у пояса придают подвижности и делают силуэт более динамичным.

Под курткой белая водолазка и жилетка в кремовой гамме, которая поддерживает монохромность и создает многослойный эффект.

Бежевый total look и красные акценты: Осадчая поразила модным образомНовый "лук" Осадчей (скриншот)

Особое внимание привлекают акцентные аксессуары. Ярко-красная сумка небольшого размера - смелый цветной штрих, контрастирующий с бежевой основой, но не перегружающий образ. Это классический прием, который помогает оживить лук и сделать его заметным.

Бежевый total look и красные акценты: Осадчая поразила модным образомОбраз телеведущей (скриншот)

Серьги - отдельный месседж. Массивные, золотистые, с винтажной формой, они создают эффект statement-piece и подчеркивают черты лица.

Осадчая не случайно называет их своим "винтажным дофамином": именно такие украшения возвращаются в моду и придают образам глубины и характер. На руках ведущая оставляет минимум украшений - тонкие кольца, позволяющие сохранить чистоту и структурность образа.

Бежевый total look и красные акценты: Осадчая поразила модным образомКатя Осадчая задает тренды (скриншот)

Прическа - гладко зачесанные волосы, собранные в хвост - делает акцент на серьгах. Макияж с красной помадой гармонично сочетается с цветом сумки и создает завершенный, продуманный акцент. Светящаяся кожа придает эффекту натуральности.

Этот "лук" идеально иллюстрирует тренды сезона: монохромность, оверсайз-силуэты, нейтральные палитры и контрастные акцентные аксессуары. Осадчая еще раз подтверждает репутацию модной иконы, умело сочетая современный минимализм с ноткой винтажного шика.

