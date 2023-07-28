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Безграмотні дії операторів ППО. Данілов відреагував на вибухи в Таганрозі

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ситуація, що склалася у російському Таганрозі внаслідок вибухів, спричинена нефаховою роботою операторів комплексів ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Події в Таганрозі - це ніщо інше, як абсолютно безграмотні дії операторів російських комплексів ППО", - написав він.

Вибухи у Таганрозі

Сьогодні у центрі Таганрога стався сильний вибух поблизу кафе. Через вибух постраждали близько 15 людей. РосЗМІ повідомляли, що місце можливого прильоту ракети знаходиться приблизно за 10 км від авіабази.

При цьому в Міноборони Росії вже встигли звинуватити у вибуху Україну.

Зазначимо, що після цього серія вибухів пролунала у Азовському районі Ростовської області. Губернатор заявив про нібито збиття ракети.

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Олексій ДаніловРосійська Федерація