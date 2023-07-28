Безграмотные действия операторов ПВО. Данилов отреагировал на взрывы в Таганроге

"События в Таганроге - это ничто иное, как абсолютно безграмотные действия операторов российских комплексов ПВО", - написал он.

Взрывы в Таганроге

Сегодня в центре Таганрога произошел сильный взрыв возле кафе. Из-за взрыва пострадали около 15 человек. РосСМИ сообщали, что место возможного прилета ракеты находится примерно в 10 км от авиабазы.

При этом в Минобороны России уже успели обвинить во взрыве Украину.

Отметим, что после этого серия взрывов прогремела в Азовском районе Ростовской области. Губернатор заявил о якобы сбитии ракеты.

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