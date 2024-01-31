Бездіяльність принесе Путіну перемогу. Глава Мінфіну США планує звернення до Конгресу

Міністр фінансів США Джанет Єллен у середу, як очікується, закличе Конгрес діяти швидко, щоб надати додаткову підтримку Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

Зазначається, що вона також попередить, що бездіяльність принесе перемогу російському диктатору Володимиру Путіну і матиме немислимі наслідки для США та їхніх союзників.

Єллен збирається прийняти виконавчих віце-президентів Європейської комісії Маргрете Вестагер і Валдіса Домбровскіса в Міністерстві фінансів у середу, щоб обговорити важливість колективної підтримки України.

Видання ексклюзивно отримало підготовлені зауваження Єллен, які вона планує проговорити на початку зустрічі.

Що скаже глава Мінфіну

"Європа була ключовим партнером у зусиллях з нав'язування Росії зростаючих витрат за допомогою введення численних пакетів санкцій, введення нового обмеження цін на нафту і вжиття суворих заходів проти ухилення від санкцій", - як очікується, скаже вона.

Також Єллен заявить, що американська фінансова підтримка України нерозривно пов'язана з успіхом на полі бою, вона допомагає підтримувати військові зусилля Києва.

"Простіше кажучи, ми не можемо допустити, щоб в України закінчилися гроші до того, як у неї закінчаться боєприпаси", - скаже Єллен.

Звернення до Конгресу

Очікується, що Єллен подякує Європейському союзу за його сильне партнерство і розповість про більш ніж 54 мільярди доларів, виділених на пряму бюджетну підтримку України з 2022 року.

Адміністрація Джо Байдена наразі запитує у Конгресу додаткову бюджетну підтримку України в розмірі 11,8 мільярда доларів.

Очікується, що в середу Єллен закличе Конгрес діяти швидко, щоб надати підтримку Україні, зокрема за допомогою прямої бюджетної допомоги.

"Бездіяльність принесе перемогу Путіну і матиме немислимі наслідки не тільки для України, а й для нашої колективної безпеки", - як очікується, скаже вона.

Єллен посилатиметься на Зеленського

Видання вказує, що Єллен повторить висловлювання президента України Володимира Зеленського про те, що ця підтримка є не благодійністю, а інвестицією в національну безпеку Сполучених Штатів та їхніх союзників.

У своєму очікуваному зверненні до Конгресу Єллен має намір пояснити, що підтримка бюджету США перебуває під безпрецедентним рівнем жорсткого нагляду та прозорості - питання, яке є важливим для Конгресу й адміністрації, і що додаткова підтримка залежатиме від того, чи вдасться здійснити реформи.

"Ми продовжимо закликати Конгрес до дії, і ми пишаємося тим, що підтримуємо наших європейських партнерів у цій життєво важливій роботі", - як очікується, скаже вона.

Проблеми із допомогою США для України

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав у Конгрес законопроєкт на виділення 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також союзникам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити Києву.

Однак у грудні Сенат заблокував початок дебатів стосовно цього законопроєкту. Причиною стали вимоги республіканців додати туди жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Як повідомляє The Guardian, вже зараз Конгрес погодив текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні. Текст документа планується оприлюднити найближчими днями.