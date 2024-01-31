Бездействие принесет Путину победу. Глава Минфина США планирует обращение к Конгрессу

Министр финансов США Джанет Йеллен в среду, как ожидается, призовет Конгресс действовать быстро, чтобы оказать дополнительную поддержку Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

Отмечается, что она также предупредит, что бездействие принесет победу российскому диктатору Владимиру Путину и будет иметь немыслимые последствия для США и их союзников.

Йеллен собирается принять исполнительных вице-президентов Европейской комиссии Маргрете Вестагер и Валдиса Домбровскиса в Министерстве финансов в среду, чтобы обсудить важность коллективной поддержки Украины.

Издание эксклюзивно получило подготовленные замечания Йеллен, которые она планирует проговорить в начале встречи.

Что скажет глава Минфина

"Европа была ключевым партнером в усилиях по навязыванию России растущих расходов посредством введения многочисленных пакетов санкций, введения нового ограничения цен на нефть и принятия строгих мер против уклонения от санкций", - как ожидается, скажет она.

Также Йеллен заявит, что американская финансовая поддержка Украины неразрывно связана с успехом на поле боя, она помогает поддерживать военные усилия Киева.

"Проще говоря, мы не можем допустить, чтобы у Украины закончились деньги до того, как у нее закончатся боеприпасы", - скажет Йеллен.

Обращение к Конгрессу

Ожидается, что Йеллен поблагодарит Европейский союз за его сильное партнерство и расскажет о более чем 54 миллиардах долларов, выделенных на прямую бюджетную поддержку Украины с 2022 года.

Администрация Джо Байдена в настоящее время запрашивает у Конгресса дополнительную бюджетную поддержку Украины в размере 11,8 миллиарда долларов.

Ожидается, что в среду Йеллен призовет Конгресс действовать быстро, чтобы оказать поддержку Украине, в частности с помощью прямой бюджетной помощи.

"Бездействие принесет победу Путину и будет иметь немыслимые последствия не только для Украины, но и для нашей коллективной безопасности", - как ожидается, скажет она.

Еллен будет ссылаться на Зеленского

Издание указывает, что Йеллен повторит высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что эта поддержка является не благотворительностью, а инвестицией в национальную безопасность Соединенных Штатов и их союзников.

В своем ожидаемом обращении к Конгрессу Йеллен намерен объяснить, что поддержка бюджета США находится под беспрецедентным уровнем жесткого надзора и прозрачности - вопрос, который является важным для Конгресса и администрации, и что дополнительная поддержка будет зависеть от того, удастся ли осуществить реформы.

"Мы продолжим призывать Конгресс к действию, и мы гордимся тем, что поддерживаем наших европейских партнеров в этой жизненно важной работе", - как ожидается, скажет она.

Проблемы с помощью США для Украины

В октябре 2023 г. президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект на выделение 106 млрд долларов в помощь Израилю и Украине, а также союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить Киеву.

Однако в декабре Сенат заблокировал начало дебатов по этому законопроекту. Причиной стали требования республиканцев добавить туда более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.

Как сообщает The Guardian, уже сейчас Конгресс согласовал текст соглашения по границе США с Мексикой, от принятия которого будет зависеть возобновление финансирования военной помощи Украине. Текст документа планируется обнародовать в ближайшие дни.