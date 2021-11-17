"Без применения оружия". В Погранслужбе объяснили, как будут сдерживать мигрантов из Беларуси

В Государственной пограничной службе определили порядок действий в случае попыток мигрантов пересечь сторону нашей границы. Применение оружия в таком случае не предусматривается, кроме реальной угрозы жизни военнослужащего.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Из Беларуси с любовью. Как Украина готовится встречать мигрантов".
"Основная задача, которая ставится, это сдержать поток нелегальных мигрантов и не допустить их в Украину. Всеми имеющимися силами и средствами. Оружие не может быть применено. Только в случае явной угрозы жизни и здоровью военнослужащего", - сказал изданию представитель ГПСУ Андрей Демченко.
В ведомстве отмечают, что если нелегал все-таки прорвет границу, то силовики попытаются его задержать, а затем выдворить в Беларусь в рамках реадмиссии: соглашение о применении такой процедуры против нелегальных мигрантов Украина и Беларусь подписали 26 октября 2018 года.
Как рассказал РБК-Украина источник в силовых структурах, это соглашение является одной из причин, почему сценарий "мигрантского кризиса" не должен повториться на наших границах, а второе - это географическое положение.
"Большая часть нашей границы с Беларусью - это леса и болота, поэтому туда довольно сложно организованно переправить большие группы мигрантов", - отмечает собеседник.
По прогнозам источника, из-за того, что инженерные сооружения, как в Польше, наши пограничники возвести еще не успели, оборонять государственные рубежи от мигрантов при худшем развитии событий украинским силовикам придется "живым щитом".
Напомним, сегодня подразделения быстрого реагирования Нацгвардии отправились на границу. Они будут защищать украинский рубеж с западной стороны.
Добавим, по словам первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина на участке украинско-белорусской границы проводится усиление сил и средств, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости.