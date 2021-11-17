"Без применения оружия". В Погранслужбе объяснили, как будут сдерживать мигрантов из Беларуси

"Основная задача, которая ставится, это сдержать поток нелегальных мигрантов и не допустить их в Украину. Всеми имеющимися силами и средствами. Оружие не может быть применено. Только в случае явной угрозы жизни и здоровью военнослужащего", - сказал изданию представитель ГПСУ Андрей Демченко.

В ведомстве отмечают, что если нелегал все-таки прорвет границу, то силовики попытаются его задержать, а затем выдворить в Беларусь в рамках реадмиссии: соглашение о применении такой процедуры против нелегальных мигрантов Украина и Беларусь подписали 26 октября 2018 года.

Как рассказал РБК-Украина источник в силовых структурах, это соглашение является одной из причин, почему сценарий "мигрантского кризиса" не должен повториться на наших границах, а второе - это географическое положение.

"Большая часть нашей границы с Беларусью - это леса и болота, поэтому туда довольно сложно организованно переправить большие группы мигрантов", - отмечает собеседник.

По прогнозам источника, из-за того, что инженерные сооружения, как в Польше, наши пограничники возвести еще не успели, оборонять государственные рубежи от мигрантов при худшем развитии событий украинским силовикам придется "живым щитом".