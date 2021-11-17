"Без застосування зброї". У Прикордонній службі пояснили, як стримуватимуть мігрантів із Білорусі

У Державній прикордонній службі визначили порядок дій у випадку спроб мігрантів перетнути бік нашого кордону. Застосовування зброї в такому випадку не передбачається, окрім реальної загрози життю військовослужбовця.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "З Білорусі з любов'ю. Як Україна готується зустрічати мігрантів".
"Основне завдання, яке ставиться, це стримати потік нелегальних мігрантів і не допустити їх в Україну. Всіма наявними силами і засобами. Зброя не може бути застосована. Тільки в разі явної загрози життю і здоров'ю військовослужбовця", - сказав виданню речник ДПСУ Андрій Демченко.
У відомстві зазначають, якщо нелегал все-таки прорве кордон, то силовики спробують його затримати, а потім видворити в Білорусь в рамках реадмісії: угоду про застосування такої процедури проти нелегальних мігрантів Україна і Білорусь підписали 26 жовтня 2018 року.
Як розповіло РБК-Україна джерело в силових структурах, ця угода є однією з причин, чому сценарій "мігрантської кризи" не повинен повторитися на наших кордонах, а друга - це географічне положення.
"Велика частина нашого кордону з Білоруссю - це ліси і болота, тому туди досить складно організовано переправити великі групи мігрантів", - зазначає співрозмовник.
За прогнозами джерела, через те, що інженерні споруди, як у Польщі, наші прикордонники звести ще не встигли, обороняти державні рубежі від мігрантів при гіршому розвитку подій українським силовикам доведеться "живим щитом".
Нагадаємо, сьогодні підрозділи швидкого реагування Нацгвардії вирушили на кордон. Вони захищатимуть український рубіж із західної сторони.
Додамо, за словами першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна на ділянці українсько-білоруського кордону проводиться посилення сил та засобів, щоб стримати потік мігрантів у разі потреби.