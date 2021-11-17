"Без застосування зброї". У Прикордонній службі пояснили, як стримуватимуть мігрантів із Білорусі

"Основне завдання, яке ставиться, це стримати потік нелегальних мігрантів і не допустити їх в Україну. Всіма наявними силами і засобами. Зброя не може бути застосована. Тільки в разі явної загрози життю і здоров'ю військовослужбовця", - сказав виданню речник ДПСУ Андрій Демченко.

У відомстві зазначають, якщо нелегал все-таки прорве кордон, то силовики спробують його затримати, а потім видворити в Білорусь в рамках реадмісії: угоду про застосування такої процедури проти нелегальних мігрантів Україна і Білорусь підписали 26 жовтня 2018 року.

Як розповіло РБК-Україна джерело в силових структурах, ця угода є однією з причин, чому сценарій "мігрантської кризи" не повинен повторитися на наших кордонах, а друга - це географічне положення.

"Велика частина нашого кордону з Білоруссю - це ліси і болота, тому туди досить складно організовано переправити великі групи мігрантів", - зазначає співрозмовник.

За прогнозами джерела, через те, що інженерні споруди, як у Польщі, наші прикордонники звести ще не встигли, обороняти державні рубежі від мігрантів при гіршому розвитку подій українським силовикам доведеться "живим щитом".