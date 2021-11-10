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Спецтехника и беспилотники. Украина строит еще одну "стену" на границе с Беларусью

Новина українською →
Киев, Среда 10 ноября 2021 06:01
Спецтехника и беспилотники. Украина строит еще одну "стену" на границе с Беларусью Фото: Евгений Енин, заместитель министра внутренних дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Украина полностью контролирует ситуацию на своей границе с Беларусью. Сейчас пограничники усиливают защиту и готовы к возможным провокациям.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

"Ситуация на границе полностью контролируется. Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны вероятные направления, которыми могут добраться к Украине мигранты", - рассказал он.

Енин отметил, что сейчас на участке украинско-белорусской границы проводится усиление сил и средств, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости.

"Принимаются меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Беларусью. Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками, и служебными собаками",- сообщил представитель МВД.

Напомним, в МВД также обвинили "соседние страны" в намерении создать в Украине миграционный кризис, такой как сейчас в Польше и Литве.

В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключал, что мигранты из Беларуси могут пойти в ЕС через Украину.

Больше о ситуации на польско-белорусской границе - в материале РБК-Украина "Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Беларуси и ЕС".

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