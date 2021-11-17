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Бригаду быстрого реагирования Нацгвардии направили на западную границу

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Украина, Среда 17 ноября 2021 14:50
Бригаду быстрого реагирования Нацгвардии направили на западную границу Фото: бригаду быстрого реагирования Нацгвардии направили на западную границу (facebook.com/RapidReactionBrigade)
Автор: Мария Кучерявец

Подразделения быстрого реагирования Нацгвардии отправились на границу. Они будут защищать украинский рубеж с западной стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины

"Наши подразделения отправились на запад, чтобы защитить рубежи нашего государства. На эту минуту ситуация контролируемая, работаем вместе с пограничниками и сделаем все, чтобы украинские границы оставались нетронутыми", - говорится в сообщении.

Фото: бригаду быстрого реагирования Нацгвардии направили на западную границу (facebook.com/RapidReactionBrigade)

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что сегодняшняя ситуация на границе Польши дает все основания прогнозировать вероятную эскалацию и наращивание нелегальной миграции на границе Украины и Беларуси.

Добавим, по словам первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина, на участке украинско-белорусской границы проводится усиление сил и средств, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости.

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Нацгвардия Граница с Украиной
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