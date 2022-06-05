"Без остановки гатили": Гайдай раскрыл подробности вчерашних прилетов по Лисичанску
В течение минувших суток и ночи российские оккупанты без остановки обстреливали Лисичанск Луганской области. По местному гуманитарному штабу было совершено около 30 прилетов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.
"Вчерашние день и ночь для Лисичанска - адские. Россияне без остановки били по городу", - пишет Гайдай.
Оккупанты во время обстрела применяли артиллерию и "Точку-У". Как отметил Гайдай, оккупанты предположительно пытались попасть по местам скопления гражданских.
Фото: последствия вчерашних прилетов по Лисичанску (t.me/serhiy_hayday/6878)
Здание гуманитарного штаба, в результате обстрелов, полностью уничтожено. Пожар продолжается.
"К счастью, люди живы. Кроме того, в городе разрушены пять жилых домов, здания "Укрпочты" и полиции",- добавил глава Луганской ОГА.
Фото: последствия вчерашних прилетов по Лисичанску (t.me/serhiy_hayday/6878)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за прошедшие сутки российские военные применили ракетный комплекс "Точку-у" против четырех городов Донецкой и Луганской областей.
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