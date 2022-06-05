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"Без зупинки гатили": Гайдай розкрив подробиці вчорашніх прильотів по Лисичанську

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Неділя 05 червня 2022 09:12
"Без зупинки гатили": Гайдай розкрив подробиці вчорашніх прильотів по Лисичанську Фото: наслідки вчорашніх прильотів по Лисичанську (t.me/serhiy_hayday/6878)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби й ночі російські окупанти без зупину обстрілювали Лисичанськ Луганської області. По місцевому гуманітарному штабу було здійснено близько 30 прильотів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Вчорашні день і ніч для Лисичанська - пекельні. Росіяни без зупину гатили по місту", - пише Гайдай.

Окупанти під час обстрілу застосовували артилерію й "Точку-У". Як відзначив Гайдай, окупанти імовірно намагалися влучити по місцям скупчення цивільних.

Фото: наслідки вчорашніх прильотів по Лисичанську (t.me/serhiy_hayday/6878)

Будівля гуманітарного штабу, внаслідок обстрілів, повністю знищена. Пожежа й надалі триває.

"На щастя, люди живі. Окрім того, в місті зруйновано п‘ять житлових будинків, будівлі "Укрпошти" та поліції", - додав голова Луганської ОВА.

Фото: наслідки вчорашніх прильотів по Лисичанську (t.me/serhiy_hayday/6878)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулої доби російські військові застосували ракетний комплекс "Точку-У" проти чотирьох міст Донецької й Луганської областей.

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