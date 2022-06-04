ru ua
Сб, 04 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Войска РФ обстреляли населенные пункты Донбасса из комплексов "Точка-У", - Генштаб

Новина українською →
Суббота 04 июня 2022 19:19
Войска РФ обстреляли населенные пункты Донбасса из комплексов "Точка-У", - Генштаб Фото: военные РФ (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Иван Носальский

Оккупанты обстреляли четыре города Донецкой и Луганской областей с помощью ракетного комплекса "Точка-У".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Отмечается, что российские военные атаковали с помощью ракетного комплекса "Точка-У" районы Бахмута, Краматорска, Константиновки и Лисичанска. Также захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледарь.

"На Донецком направлении оккупанты пытаются сдержать защитников и защитниц Украины путем нарушения системы логистического обеспечения. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк", - сказано в сообщении Генштаба.

Напомним, ранее стало известно, что российские военные сосредоточили основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. При поддержке артиллерии, враг штурмует Северодонецк. За счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса, оккупанты усилили свою группировку. В городе продолжаются бои.

Также мы писали, что украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили 9 атак врага 3 июня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Луганск Донбасс Донецкая область Войска РФ Война России против Украины
NEWS
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине