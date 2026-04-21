"Без 12-річки не обійдемося": в Могилянці прокоментували важливу шкільну реформу

Головне: Логіка реформи: 12-річна школа - це світовий стандарт; 11-річна система наразі зберігається лише в Росії та Білорусі.

Чому Україна переходить на 12-річну школу

За словами Квіта, збільшення тривалості навчання є логічним кроком, адже світ швидко змінюється і вимагає більше часу для підготовки учнів. Він підкреслив, що така модель вже давно є стандартом у більшості європейських країн, тоді як 11-річна освіта фактично зберігається лише в Росії та Білорусі.

Реформа зачепить і вищу освіту. Зокрема, із 2027 року Україна переходить до профільної школи, що може змінити структуру бакалаврату. Йдеться про можливу появу трирічних програм поряд із традиційними чотирирічними. Водночас остаточні наслідки цих змін для університетів поки що не визначені.

Менше абітурієнтів - новий виклик

Окремою проблемою може стати тимчасове зменшення кількості вступників. У 2029-2030 роках частина випускників залишатиметься у 12 класі, що вплине на набір до університетів.

"Уряд повинен мати план для ряду нових викликів", - зазначив Квіт.

За його словами, це може потребувати перегляду підходів до фінансування та ролі університетів.

Зростання конкуренції між ЗВО

На тлі демографічних змін українські виші змушені будуть активніше конкурувати за абітурієнтів. Ключовим фактором стане якість освітніх програм, адже саме вона визначатиме вибір студентів у майбутньому.

Квіт наголосив, що сучасна школа має формувати не лише академічні знання, а й уміння мислити, приймати рішення та відповідальність. Саме ці навички, за його словами, визначатимуть ефективність освітньої системи в умовах швидких змін.