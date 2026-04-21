"Без 12-річки не обійдемося": в Могилянці прокоментували важливу шкільну реформу

Перехід України на 12-річну шкільну освіту є необхідним і відповідає сучасним викликам, однак ця реформа змінить не лише школу, а й систему вищої освіти.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів президент НаУКМА Сергій Квіт
Головне:
За словами Квіта, збільшення тривалості навчання є логічним кроком, адже світ швидко змінюється і вимагає більше часу для підготовки учнів. Він підкреслив, що така модель вже давно є стандартом у більшості європейських країн, тоді як 11-річна освіта фактично зберігається лише в Росії та Білорусі.
Реформа зачепить і вищу освіту. Зокрема, із 2027 року Україна переходить до профільної школи, що може змінити структуру бакалаврату. Йдеться про можливу появу трирічних програм поряд із традиційними чотирирічними. Водночас остаточні наслідки цих змін для університетів поки що не визначені.
Окремою проблемою може стати тимчасове зменшення кількості вступників. У 2029-2030 роках частина випускників залишатиметься у 12 класі, що вплине на набір до університетів.
"Уряд повинен мати план для ряду нових викликів", - зазначив Квіт.
За його словами, це може потребувати перегляду підходів до фінансування та ролі університетів.
На тлі демографічних змін українські виші змушені будуть активніше конкурувати за абітурієнтів. Ключовим фактором стане якість освітніх програм, адже саме вона визначатиме вибір студентів у майбутньому.
Квіт наголосив, що сучасна школа має формувати не лише академічні знання, а й уміння мислити, приймати рішення та відповідальність. Саме ці навички, за його словами, визначатимуть ефективність освітньої системи в умовах швидких змін.
