"Мають лише вкрадене ім’я": як ГУР та Могилянка вивчатимуть російське суспільство

Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) разом із Головним управлінням розвідки (ГУР) реалізують проєкт "Російські студії", який має на меті глибоке вивчення російського суспільства, економіки та політичних процесів.

Президент НаУКМА Сергій Квіт в інтерв’ю РБК-Україна розповів про співпрацю з ГУР та вивчення ворога.

Що передбачає проєкт із розвідкою

За словами президента НаУКМА, нині вже діє сертифікатна програма "Російські студії", створена з ініціативи кафедри міжнародних відносин. Вона реалізується у співпраці ГУР.

"З наступного навчального року запрацює відповідна магістерська програма, також ми будемо розвивати нашу роботу у форматі аналітичного центру", - зазначив Квіт.

До проєкту також залучені міжнародні партнери, зокрема Джорджтаунський університет, Карлів університет, низка німецьких університетів, а також планується співпраця з французькими установами.

Чому важливо "знати ворога"

Квіт наголосив, що "Російські студії" - це не продовження радянської "совєтології", а принципово інший підхід.

"Ми повинні знати свого ворога. Нам потрібно розуміти, що відбувається в економіці ворога, ідентифікувати процеси в російському суспільстві та медіа", - пояснив він.

Йдеться також про дослідження феномену російської політичної ідентичності та поширення цього розуміння серед міжнародних партнерів. Серед дотичних ініціатив Квіт назвав фактчекінгову організацію StopFake та аналітичний центр "Школа політичної аналітики".

Як в Україні оцінюють російське суспільство

Президент Могилянки підкреслив, що російське суспільство не є однорідним, а його політична культура суттєво відрізняється від української.

"Між українською та російською політичними культурами існує драматична відмінність, справжня безодня", - сказав він.

За його словами, російський соціум історично не мав досвіду демократичного устрою, що впливає на його здатність до змін.

Окремо Квіт звернув увагу на інформаційне середовище в Росії.

"Російське суспільство живе у фейковій медіа реальності, не розуміє, для чого потрібні свобода слова, критичне мислення і самоврядування, не має ні власної історії, ні території", - заявив він.

Він додав, що, на його думку, росіяни "мають лише історію імперії, територію імперії та вкрадене ім’я".