Общество Образование Деньги Изменения Экология

"Без 12-летки не обойдемся": в Могилянке прокомментировали важную школьную реформу

14:15 21.04.2026 Вт
3 мин
Как переход на 12-летку повлияет на выбор профессии и конкуренцию между ЗВО?
aimg Татьяна Веремеева aimg Катерина Гончарова
Фото: Украина переходит на 12-летнее школьное образование (Getty Images)

Переход Украины на 12-летнее школьное образование необходим и соответствует современным вызовам, однако эта реформа изменит не только школу, но и систему высшего образования.

Главное:

  • Логика реформы: 12-летняя школа - это мировой стандарт; 11-летняя система пока сохраняется только в России и Беларуси.
  • Изменения в вузах: С 2027 года запуск профильной школы может привести к появлению трехлетних программ бакалавриата вместо традиционных четырехлетних.
  • Кризисный период: В 2029-2030 годах университеты могут столкнуться с резким уменьшением количества поступающих, поскольку выпускники будут оставаться в 12 классе.
  • Финансирование: Правительство должно разработать план для поддержки вузов в период "демографической ямы" и пересмотреть подходы к их финансированию.
  • Конкуренция: Уменьшение количества абитуриентов заставит университеты соревноваться за студента через качество программ, а не количество мест.

Почему Украина переходит на 12-летнюю школу

По словам Квита, увеличение продолжительности обучения является логичным шагом, ведь мир быстро меняется и требует больше времени для подготовки учеников. Он подчеркнул, что такая модель уже давно является стандартом в большинстве европейских стран, тогда как 11-летнее образование фактически сохраняется только в России и Беларуси.

Реформа затронет и высшее образование. В частности, с 2027 года Украина переходит к профильной школе, что может изменить структуру бакалавриата. Речь идет о возможном появлении трехлетних программ наряду с традиционными четырехлетними. В то же время окончательные последствия этих изменений для университетов пока не определены.

Меньше абитуриентов - новый вызов

Отдельной проблемой может стать временное уменьшение количества поступающих. В 2029-2030 годах часть выпускников будет оставаться в 12 классе, что повлияет на набор в университеты.

"Правительство должно иметь план для ряда новых вызовов", - отметил Квит.

По его словам, это может потребовать пересмотра подходов к финансированию и роли университетов.

Рост конкуренции между ЗВО

На фоне демографических изменений украинские вузы вынуждены будут активнее конкурировать за абитуриентов. Ключевым фактором станет качество образовательных программ, ведь именно оно будет определять выбор студентов в будущем.

Квит отметил, что современная школа должна формировать не только академические знания, но и умение мыслить, принимать решения и ответственность. Именно эти навыки, по его словам, будут определять эффективность образовательной системы в условиях быстрых изменений.

РБК-Украина ранее писало, что в условиях войны университеты, в частности Национальный университет Киево-Могилянская академия, внедряют новые подходы к образованию, в частности курс "Основы национального сопротивления": он предусматривает военную подготовку студентов (тактическая медицина, боевые навыки, психологическая устойчивость) и уже реализуется как масштабируемое образовательное направление.

Также мы рассказывали, НаУКМА совместно с ГУР запускают проект "Российские студии" - программу для глубокого анализа российского общества, экономики и политики, чтобы лучше понимать врага и формировать стратегические решения и аналитику для Украины и партнеров.

