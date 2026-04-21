"Без 12-летки не обойдемся": в Могилянке прокомментировали важную школьную реформу

Переход Украины на 12-летнее школьное образование необходим и соответствует современным вызовам, однако эта реформа изменит не только школу, но и систему высшего образования.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал президент НаУКМА Сергей Квит
По словам Квита, увеличение продолжительности обучения является логичным шагом, ведь мир быстро меняется и требует больше времени для подготовки учеников. Он подчеркнул, что такая модель уже давно является стандартом в большинстве европейских стран, тогда как 11-летнее образование фактически сохраняется только в России и Беларуси.
Реформа затронет и высшее образование. В частности, с 2027 года Украина переходит к профильной школе, что может изменить структуру бакалавриата. Речь идет о возможном появлении трехлетних программ наряду с традиционными четырехлетними. В то же время окончательные последствия этих изменений для университетов пока не определены.
Отдельной проблемой может стать временное уменьшение количества поступающих. В 2029-2030 годах часть выпускников будет оставаться в 12 классе, что повлияет на набор в университеты.
"Правительство должно иметь план для ряда новых вызовов", - отметил Квит.
По его словам, это может потребовать пересмотра подходов к финансированию и роли университетов.
На фоне демографических изменений украинские вузы вынуждены будут активнее конкурировать за абитуриентов. Ключевым фактором станет качество образовательных программ, ведь именно оно будет определять выбор студентов в будущем.
Квит отметил, что современная школа должна формировать не только академические знания, но и умение мыслить, принимать решения и ответственность. Именно эти навыки, по его словам, будут определять эффективность образовательной системы в условиях быстрых изменений.
РБК-Украина ранее писало, что в условиях войны университеты, в частности Национальный университет Киево-Могилянская академия, внедряют новые подходы к образованию, в частности курс "Основы национального сопротивления": он предусматривает военную подготовку студентов (тактическая медицина, боевые навыки, психологическая устойчивость) и уже реализуется как масштабируемое образовательное направление.
Также мы рассказывали, НаУКМА совместно с ГУР запускают проект "Российские студии" - программу для глубокого анализа российского общества, экономики и политики, чтобы лучше понимать врага и формировать стратегические решения и аналитику для Украины и партнеров.