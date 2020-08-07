В Бейруте начались антиправительственные протесты

Фото: протесты в Бейруте (theguardian.com)

Полиция применяла слезоточивый газ для разгона митингующих

В Бейруте (Ливан) из-за взрыва, который произошел там 4 августа, состоялись протесты с требованием отставки правительства. Полиция применяла слезоточивый газ для разгона митингующих.

Об этом сообщает ВВС.

Как сообщается, митингующие под зданием парламента Ливана обвиняют правительство в халатности, что привело к взрыву в порту и ряду других последствий. В ходе демонстраций произошли столкновения между полицией и протестующими.

Митингующие разжигали огонь, и бросали камни в правоохранителей. В ответ полицейские применяли слезоточивый газ. Несколько человек ранены.

Напомним, по предварительной информации, взрыв в Бейруте произошел в результате небрежного хранения на территории порта более 200 тонн нитрата аммония.

Кроме того, вследствие взрыва свои дома вынуждены были покинуть 300 тысяч местных жителей.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что жертвами взрыва в ливанской столице стали более 150 человек.

Добавим, у Ливана нет средств на восстановление столицы после мощного взрыва; ущерб оценивается миллиардами долларов.