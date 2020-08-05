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В Бейруте из-за взрыва дома покинули более 300 тысяч человек

Бейрут, Среда 05 августа 2020 15:21
В Бейруте из-за взрыва дома покинули более 300 тысяч человек
Фото: последствия взрыва в Бейруте (alarabiya.net)
Автор: Андрей Козловский

Сейчас власть работает над тем, чтобы предоставить пострадавшим жилье, еду и воду

Мощный взрыв, который произошел вчера в Бейруте (Ливан), разрушил и повредил значительную часть домов столицы. Вследствие чего свои дома вынуждены были покинуть 300 тысяч местных жителей.

Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщается, ударная волна ощущалась на расстоянии до 20 км от эпицентра взрыва. Она обрушила и уничтожила здания, жилые дома и офисы. Губернатор города Марван Аббуд заявил, что сейчас власть работает над тем, чтобы предоставить пострадавшим жилье, пищу и воду.

По предварительной информации взрыв произошел из-за сварочных работ на одном из складов порта, где сдетонировало 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры.

Напомним, в Бейруте в результате взрыва погибли по меньшей мере 100 человек, а ущерб от последствий взрыва усиливается распространением коронавируса.

Отметим, что пока нет информации о пострадавших украинцах в результате взрыва в Бейруте.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что два судна с Украины могли пострадать в результате взрыва.

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