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У Ливана нет средств на восстановление после взрыва в Бейруте

Бейрут, Четверг 06 августа 2020 13:00
У Ливана нет средств на восстановление после взрыва в Бейруте
Фото: последствия взрыва в Бейруте (twitter.com/sebh1981)
Автор: РБК-Украина

Власти просят помощи у международного сообщества

У Ливана нет достаточно средств для восстановления после взрыва в Бейруте. Страна будет сотрудничать с Международным валютным фондом.

Об этом заявил министр экономики и торговли страны Рауль Нехме, сообщает Aljazeera.

Власти просят помощи у международного сообщества.

"Причиненный взрывом ущерб оценивается в миллиарды долларов. Нам потребуется время для оценки всего нанесенного урона", - заявил Нехме.

Напомним, из-за взрыва в Бейруте без жилья остались более 300 тысяч жителей; местные власти работают над тем, чтобы предоставить пострадавшим жилье, еду и воду.

Ранее сообщалось, что Украина готова предоставить всю необходимую помощь Ливану, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль; спасатели готовы вылететь в Бейрут в любое время.

По предварительным данным, взрыв в порту Бейрута произошел во время сварочных работ на одном из складов, где находилось 2700 тонн конфискованной селитры; как оказалось, селитра была конфискована в 2014 года у российского бизнесмена.

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