ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Бейруті почались антиурядові протести

Бейрут, П'ятниця 07 серпня 2020 12:03
В Бейруті почались антиурядові протести
Фото: протести у Бейруті (theguardian.com)
Автор: Андрій Козловський

Поліція застосовувала сльозогінний газ для розгону мітингувальників

У Бейруті (Ліван) через вибух, який стався там 4 серпня, відбулися протести з вимогою відставки уряду. Поліція застосовувала сльозогінний газ для розгону мітингувальників.

Про це повідомляє ВВС.

Як повідомляється, мітингарі під будівлею парламенту Лівану почали звинувачувати уряд в недбалості, яка призвела до вибуху в порту і ряду інших наслідків. У ході демонстрацій сталися сутички між поліцією та протестувальниками.

Мітингарі розпалювали вогонь та кидали каміння у правоохоронців. У відповідь поліцейські застосовували сльозогінний газ. Кілька осіб поранено.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, вибух у Бейруті стався в результаті недбалого зберігання на території порту понад 200 тонн нітрату амонію.

Крім того, внаслідок вибуху свої домівки змушені були покинути 300 тисяч місцевих жителів.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що жертвами вибуху в ліванській столиці стали понад 150 осіб.

Додамо, у Лівану немає коштів на відновлення столиці після потужного вибуху; збитки оцінюються мільярдами доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Бейрут
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся