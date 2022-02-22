UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Bethesda официально закрывает лаунчер для компьютеров

Автор: Сергей Пышкин

Компания Bethesda.net заявила о прекращении поддержки своего лаунчера. Впрочем, все игры, дополнения и загружаемый контент можно будет перенести на площадку Valve.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу Bethesda.

Более того, разрешено перенести и виртуальную валюту, а также сохранения. Для некоторых игр будет доступен автоматический трансфер, однако другие же - придется переносить вручную.

Пресс-служба сообщает, что у пользователей сохранится список друзей, а подробные руководства касаемо миграции будут доступны уже в апреле.

Стоит отметить, что переносить разрешено исключительно в Steam.

Bethesda окончательно прекратит поддержку лаунчера в начале мая 2022 года.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что будет с играми Activision Blizzard после сделки с Microsoft.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки