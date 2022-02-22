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Bethesda офіційно закриває лаунчер для комп'ютерів

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Bethesda.net заявила про припинення підтримки свого лаунчера. Втім, всі ігри, доповнення і завантажуваний контент можна буде перенести на майданчик Valve.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Bethesda.

Більш того, дозволено перенести і віртуальну валюту, а також збереження. Для деяких ігор буде доступний автоматичний трансфер, проте інші ж - доведеться переносити вручну.

Прес-служба повідомляє, що у користувачів збережеться список друзів, а докладні керівництва стосовно міграції будуть доступні вже в квітні.

Варто відзначити, що переносити дозволено виключно в Steam.

Bethesda остаточно припинить підтримку лаунчера на початку травня 2022 року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що буде з іграми Activision Blizzard після угоди з Microsoft.

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