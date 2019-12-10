Бессрочное прекращение огня должно начаться до конца года, - Зеленский

Бессрочное прекращение огня на Донбассе должно начаться до конца 2019 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по результатам нормандской встречи в Париже, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, украинский президент заявил, что в ходе нормандского саммита была достигнута договоренность, что до конца 2019 должно начаться всестороннее и бессрочное прекращение огня на Донбассе.

"Сегодня Украина, Германия, Франция и Российская Федерация согласовали очень важные вещи. Первое - неотложные меры относительно стабилизации ситуации безопасности на Востоке. Это полное всестороннее и бессрочное прекращение огня, которое должно начаться до конца 2019 года", - заявил Зеленский.

Как известно, в Париже завершилась встреча в нормандском формате по решению ситуации на Донбассе. По результатам встречи было опубликовано совместное коммюнике, в котором стороны обязуются обеспечить полное и всестороннее выполнение соглашения о прекращении огня на Донбассе до конца 2019 года.

Также РБК-Украина писало, что во время брифинга по результатам нормандского саммита президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ходе встречи в Париже стороны достигли прогресса в отношениях.

Кроме того, Макрон сообщил, что через четыре месяца должна состояться новая встреча в нормандском формате. Французский лидер отметил, что нужно поручить главам внешнеполитических ведомств согласовать политические условия для нового саммита.