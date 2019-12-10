ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Макрон заявил о прогрессе в отношениях

Новости » Политика     10.12.2019 - 00:39
Макрон заявил о прогрессе в отношениях
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/european_parliament)

В Париже начался брифинг по результатам нормандской встречи

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время встречи в нормандском формате был достигнут прогресс в отношениях. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, во время брифинга по результатам встречи в нормандском формате в Париже французский лидер сообщил, что в многих отношениях стороны достигли прогресса.

"Во многих отношениях мы достигли прогресса", - заявил он.

Напомним, ранее было опубликовано совместное коммюнике по результатам нормандского саммита в Париже. В документе, стороны обязуются обеспечить полное и всестороннее выполнение соглашения о прекращении огня в Донбассе до конца 2019 года, а также поддерживать разработку и обновление плана разминирования территорий Донбасса.

Также РБК-Украина писало, что во время встречи "нормандской четверки" в Париже стороны договорились об обмене пленными между Украиной и Россией. По данным источника в Офисе президента, обмен пленными должен состояться до 31 декабря 2019 года.

Кроме того, сообщалось о договоренности о продолжении процесса разведения сил на Донбассе. Россия требовала разведения сил сразу на всей линии разграничения на Донбассе, но было решено, что разведение состоится лишь на 3 участках.

Появился текст документа нормандской встречи Лидеры нормандской четверки встречаются в Париже: онлайн
Новости Украины Нормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь