Макрон заявил о прогрессе в отношениях

Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/european_parliament)

В Париже начался брифинг по результатам нормандской встречи

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время встречи в нормандском формате был достигнут прогресс в отношениях. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, во время брифинга по результатам встречи в нормандском формате в Париже французский лидер сообщил, что в многих отношениях стороны достигли прогресса.

"Во многих отношениях мы достигли прогресса", - заявил он.

Напомним, ранее было опубликовано совместное коммюнике по результатам нормандского саммита в Париже. В документе, стороны обязуются обеспечить полное и всестороннее выполнение соглашения о прекращении огня в Донбассе до конца 2019 года, а также поддерживать разработку и обновление плана разминирования территорий Донбасса.

Также РБК-Украина писало, что во время встречи "нормандской четверки" в Париже стороны договорились об обмене пленными между Украиной и Россией. По данным источника в Офисе президента, обмен пленными должен состояться до 31 декабря 2019 года.

Кроме того, сообщалось о договоренности о продолжении процесса разведения сил на Донбассе. Россия требовала разведения сил сразу на всей линии разграничения на Донбассе, но было решено, что разведение состоится лишь на 3 участках.