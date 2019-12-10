Безстрокове припинення вогню має розпочатись до кінця року, - Зеленський

Безстрокове припинення вогню на Донбасі має розпочатись до кінця 2019 року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу за результатами нормандської зустрічі у Парижі, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, український президент заявив, що в ході нормандського саміту було домовлено, що до кінця 2019 року має розпочатися всебічне та безстрокове припинення вогню на Донбасі.

"Сьогодні Україна, Німеччина, Франція та Російська Федерація погодили дуже важливі речі. Перше - невідкладні заходи щодо стабілізації безпекової ситуації на Сході. Це повне всебічне та безстрокове припинення вогню, яке повинно розпочатись до кінця 2019 року", - заявив Зеленський.

Як відомо, у Парижі завершилася зустріч у нормандському форматі щодо вирішення ситуації на Донбасі. За результатами зустрічі було опубліковано спільне ком'юніке, в якому сторони зобов'язуються забезпечити повне і всебічне виконання угоди про припинення вогню на Донбасі до кінця 2019 року.

Також РБК-Україна писало, що під час брифінгу за результатами нормандського саміту президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в ході зустрічі в Парижі сторони досягли прогресу у відносинах.

Крім того, Макрон повідомив, що через чотири місяці повинна відбутися нова зустріч у нормандському форматі. Французький лідер зазначив, що потрібно доручити главам зовнішньополітичних відомств узгодити політичні умови для нового саміту.