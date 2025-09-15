UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Бессент розповів, коли США і Китай поставлять крапку в угоді щодо TikTok

Фото: заборону на TikTok у США можуть зняти найближчим часом (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Представники США і Китаю напрацювали основу для угоди щодо TikTok і лідери країн закриють це питання на переговорах, які попередньо заплановані на п'ятницю, 19 вересня.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент після переговорів представників країн у Мадриді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT.

"У нас є основа для угоди щодо TikTok. Два лідери, Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін, поговорять у п'ятницю, щоб завершити угоду", - заявив Бессент журналістам у Мадриді.

Він відмовився коментувати деталі, посилаючись на приватні переговори.

NYT нагадує, що у Трампа є час до середи, щоб ввести в дію або відкласти закон, що вимагає відділення TikTok від його китайського власника ByteDance.

В іншому разі застосунок зіткнеться із забороною у США, пов'язаною з національною безпекою.

TikTok у США

Нагадаємо, що на початку цього року в США набув чинності закон, згідно з яким у країні з міркувань безпеки заборонено роботу популярної соцмережі TikTok.

До цього китайська компанія ByteDance відмовилася продати платформу, що дало б змогу уникнути заборони.

Сервіс припинив свою роботу в США. Під час спроби відкрити застосунок користувачі побачили повідомлення про недоступність TikTok. Однак це тривало лише 12 годин.

Адже Трамп з приходом на другий президентський термін відклав дію закону, що зобов’язує продати американські активи TikTok або ж заблокувати платформу у США.

Спершу крайній термін перенесли на початок квітня, потім - на середину червня, а згодом ще й на вересень. Як повідомляє Reuters, адміністрація Трампа планує знову посунути дедлайн для продажу TikTok.

Питання роботи TikTok у США вирішується

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп анонсував бесіду з лідером КНР Сі Цзіньпінем і заявив про хороші результати переговорів між представниками країн у Мадриді.

В іспанській столиці 14 вересня розпочалися переговори представників Китаю і США, на яких вирішували торгівельні питання, обговорювали мита та угоду щодо TikTok.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампTikTokСі Цзіньпін