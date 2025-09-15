Бессент розповів, коли США і Китай поставлять крапку в угоді щодо TikTok

TikTok у США

Нагадаємо, що на початку цього року в США набув чинності закон, згідно з яким у країні з міркувань безпеки заборонено роботу популярної соцмережі TikTok.

До цього китайська компанія ByteDance відмовилася продати платформу, що дало б змогу уникнути заборони.

Сервіс припинив свою роботу в США. Під час спроби відкрити застосунок користувачі побачили повідомлення про недоступність TikTok. Однак це тривало лише 12 годин.

Адже Трамп з приходом на другий президентський термін відклав дію закону, що зобов’язує продати американські активи TikTok або ж заблокувати платформу у США.

Спершу крайній термін перенесли на початок квітня, потім - на середину червня, а згодом ще й на вересень. Як повідомляє Reuters, адміністрація Трампа планує знову посунути дедлайн для продажу TikTok.

Питання роботи TikTok у США вирішується

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп анонсував бесіду з лідером КНР Сі Цзіньпінем і заявив про хороші результати переговорів між представниками країн у Мадриді.

В іспанській столиці 14 вересня розпочалися переговори представників Китаю і США, на яких вирішували торгівельні питання, обговорювали мита та угоду щодо TikTok.