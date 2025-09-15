Бессент рассказал, когда США и Китай поставят точку в сделке по TikTok

TikTok в США

Напомним, что в начале этого года в США вступил в силу закон, согласно которому в стране по соображениям безопасности запрещена работа популярной соцсети TikTok.

До этого китайская компания ByteDance отказалась продать платформу, что позволило бы избежать запрета.

Сервис прекратил свою работу в США. При попытке открыть приложение пользователи увидели сообщения о недоступности TikTok. Однако это длилось всего 12 часов.

Ведь Трамп с приходом на второй президентский срок отложил действие закона, обязывающего продать американские активы TikTok или заблокировать платформу в США.

Сначала крайний срок перенесли на начало апреля, затем - на середину июня, а впоследствии еще и на сентябрь. Как сообщает Reuters, администрация Трампа планирует снова сдвинуть дедлайн для продажи TikTok.

Вопрос работы TikTok в США решается

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп анонсировал беседу с лидером КНР Си Цзиньпинем и заявил о хороших результатах переговоров между представителями стран в Мадриде.

В испанской столице 14 сентября начались переговоры представителей Китая и США, на которых решали вопросы в торговле, обсуждали пошлины и сделку по TikTok.