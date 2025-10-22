UA

Бессент анонсував швидке та "суттєве посилення" санкцій США проти Росії

Фото: міністр фінансів США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Міністр фінансів США Скотт Бессент анонсував посилення американських санкцій проти Росії. За його словами, Білий дім незабаром оголосить про це посилення публічно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

"Ми збираємося або оголосити після закриття сьогодні вдень, або завтра вранці про суттєве посилення санкцій проти Росії", - заявив він журналістам перед Білим домом.

За словами Бессента, нові обмеження США проти РФ будуть саме повноцінними санкціями, а не вторинними митами. Також він закликав союзників США та інші західні країни приєднатися до нових санкцій.

"[НАТО] реалізувало власний пакет санкцій. Це вже 19-й пакет. Подивимося, чи приєднаються вони до нас у цих заходах. Ми їх закликаємо до цього", - сказав він.

Видання зазначає, що заява Бессента пролунала на тлі того, що президент США Дональд Трамп заявив про підготовку саміту між ним та російським диктатором Володимиром Путіним. Але судячи з останніх новин, підготовку до цієї зустрічі призупинено.

При цьому Трамп вже багато місяців перебуває під тиском з різних боків щодо посилення санкцій проти Росії. Цього вимагають не тільки президент України Володимир Зеленський та європейські союзники США, але й конгресмени від обох американських політичних партій - в тому числі від "рідних" для Трампа республіканців.

Зазначимо, що у Європі тим часом посли країн Європейського Союзу погодили 19-й за рахунком пакет санкцій проти Російської Федерації за війну проти України. Найближчим часом можна чекати остаточного ухвалення.

Новий санкційний пакет спрямований на позбавлення Москви енергетичних доходів, а також посилення тиску на Володимира Путіна для початку мирних переговорів та тиск на російських союзників, в тому числі Китай.

