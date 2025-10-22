Бессент анонсував швидке та "суттєве посилення" санкцій США проти Росії

"Ми збираємося або оголосити після закриття сьогодні вдень, або завтра вранці про суттєве посилення санкцій проти Росії", - заявив він журналістам перед Білим домом.

За словами Бессента, нові обмеження США проти РФ будуть саме повноцінними санкціями, а не вторинними митами. Також він закликав союзників США та інші західні країни приєднатися до нових санкцій.

"[НАТО] реалізувало власний пакет санкцій. Це вже 19-й пакет. Подивимося, чи приєднаються вони до нас у цих заходах. Ми їх закликаємо до цього", - сказав він.

Видання зазначає, що заява Бессента пролунала на тлі того, що президент США Дональд Трамп заявив про підготовку саміту між ним та російським диктатором Володимиром Путіним. Але судячи з останніх новин, підготовку до цієї зустрічі призупинено.

При цьому Трамп вже багато місяців перебуває під тиском з різних боків щодо посилення санкцій проти Росії. Цього вимагають не тільки президент України Володимир Зеленський та європейські союзники США, але й конгресмени від обох американських політичних партій - в тому числі від "рідних" для Трампа республіканців.