Бессент анонсировал скорое и "существенное усиление" санкций США против России

Фото: министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Министр финансов США Скотт Бессент анонсировал ужесточение американских санкций против России. По его словам, Белый дом вскоре объявит об этом усилении публично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

"Мы собираемся либо объявить после закрытия сегодня днем, либо завтра утром о существенном усилении санкций против России", - заявил он журналистам перед Белым домом.

По словам Бессента, новые ограничения США против РФ будут именно полноценными санкциями, а не вторичными пошлинами. Также он призвал союзников США и другие западные страны присоединиться к новым санкциям.

"[НАТО] реализовало собственный пакет санкций. Это уже 19-й пакет. Посмотрим, присоединятся ли они к нам в этих мероприятиях. Мы их призываем к этому", - сказал он.

Издание отмечает, что заявление Бессента прозвучало на фоне того, что президент США Дональд Трамп заявил о подготовке саммита между ним и российским диктатором Владимиром Путиным. Но судя по последним новостям, подготовка к этой встрече приостановлена.

При этом Трамп уже много месяцев находится под давлением с разных сторон относительно усиления санкций против России. Этого требуют не только президент Украины Владимир Зеленский и европейские союзники США, но и конгрессмены от обеих американских политических партий - в том числе от "родных" для Трампа республиканцев.

 

Отметим, что в Европе тем временем послы стран Европейского Союза согласовали 19-й по счету пакет санкций против Российской Федерации за войну против Украины. В ближайшее время можно ожидать окончательного принятия.

Новый санкционный пакет направлен на лишение Москвы энергетических доходов, а также усиление давления на Владимира Путина для начала мирных переговоров и давление на российских союзников, в том числе Китай.

