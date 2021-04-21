Беспорядки возле ОП: активисту Ратушному отменили домашний арест

Киевский апелляционный суд в среду, 21 апреля, освободил из-под домашнего ареста активиста Романа Ратушного . Его подозревают в организации беспорядков возле Офиса президента.

Как альтернативный вариант полному освобождению из-под домашнего ареста сторона защиты предлагала выпустить активиста под поручительство. Значительное количество поручителей, среди которых был ряд известных политиков, прибыли в суд.

Напомним, в конце марта Печерский райсуд обязал Ратушного сдать паспорта и носить электронный браслет, а также приходить на вызовы следователя, прокурора, суда.

Как писало РБК-Украина, 24 марта во время выхода из эфира одного из телеканалов в Киеве Ратушному объявили подозрение за участие в беспорядках под ОП.

Отметим, Государственное управление делами оценило работы по ремонту и восстановлению здания и прилегающей территории Офиса президента после акции сторонников Сергея Стерненко. Работы обойдутся почти в 1,6 млн гривен.