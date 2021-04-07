Ремонт ОП после акции на Банковой обойдется в полтора миллиона гривен
Государственное управление делами оценило работы по ремонту и восстановлению здания и прилегающей территории Офиса президента после акции сторонников Сергея Стерненко. Работы обойдутся почти в 1,6 млн гривен.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
В эту сумму входят:
- очистка (мойка) фасада и площади - 297 тысяч гривен;
- ремонт дверных блоков (9 штук) - 1 158 600 грн;
- ремонт окон - 85 тысяч гривен;
- дополнительные работы и покрытие рисков - 30 810 гривен.
"По результатам проведенного экспертного строительно-технического исследования частным научно-производственным предприятием "Спектр" установлено, что ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению конструктивных элементов отделки фасада, входной группы и прилегающей территории административного здания - памятника архитектуры местного значения составляет 1 571 610 млн гривен", - говорится в сообщении.
Напомним, в субботу, 20 марта, в Киеве произошли беспорядки под Офисом президента, где проходила акция протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко. Участники акции забросали здание файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекла, а также подожгли табличку.
Ранее Министерство внутренних дел опубликовало видео, на котором обнародованы имена и фамилии семерых участников беспорядков под Офисом президента.