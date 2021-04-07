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Ремонт ОП после акции на Банковой обойдется в полтора миллиона гривен

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 23:42
Ремонт ОП после акции на Банковой обойдется в полтора миллиона гривен Фото: беспорядки под ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Государственное управление делами оценило работы по ремонту и восстановлению здания и прилегающей территории Офиса президента после акции сторонников Сергея Стерненко. Работы обойдутся почти в 1,6 млн гривен.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В эту сумму входят:

  • очистка (мойка) фасада и площади - 297 тысяч гривен;
  • ремонт дверных блоков (9 штук) - 1 158 600 грн;
  • ремонт окон - 85 тысяч гривен;
  • дополнительные работы и покрытие рисков - 30 810 гривен.

"По результатам проведенного экспертного строительно-технического исследования частным научно-производственным предприятием "Спектр" установлено, что ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению конструктивных элементов отделки фасада, входной группы и прилегающей территории административного здания - памятника архитектуры местного значения составляет 1 571 610 млн гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 20 марта, в Киеве произошли беспорядки под Офисом президента, где проходила акция протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко. Участники акции забросали здание файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекла, а также подожгли табличку.

Ранее Министерство внутренних дел опубликовало видео, на котором обнародованы имена и фамилии семерых участников беспорядков под Офисом президента.

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