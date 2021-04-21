Сутички біля ОП: активісту Ратушному скасували домашній арешт

Київський апеляційний суд у середу, 21 квітня, звільнив з-під домашнього арешту активіста Романа Ратушного. Його підозрюють в організації заворушень біля Офісу президента.

Як альтернативний варіант повного визволення з-під домашнього арешту сторона захисту пропонувала випустити активіста під поручительство. Значна кількість поручителів, серед яких був ряд відомих політиків, прибули до суду.

Нагадаємо, в кінці березня Печерський райсуд зобов'язав Ратушного здати паспорти і носити електронний браслет, а також приходити на виклики слідчого, прокурора, суду.

Як писало РБК-Україна, 24 березня під час виходу з ефіру одного з телеканалів у Києві Ратушному оголосили підозру за участь у заворушеннях під ОП.

Відзначимо, Державне управління справами оцінило роботи по ремонту і відновленню будівлі і прилеглої території Офісу президента після акції прихильників Сергія Стерненка. Роботи обійдуться майже в 1,6 млн гривень.