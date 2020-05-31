Беспорядки в США: с 28 мая задержаны более 1,3 тысячи человек

​​​​​​​Фото: протесты в США (twitter.com/colocha.rachel)

​​​​​​​Задержания проходили как минимум в 16 городах

В Соединенных Штатах с 28 мая в ходе массовых беспорядков были задержаны более 1,3 тысячи человек. Задержания проводились как минимум в 16 американских городах.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что около 500 демонстрантов были задержаны лишь в Лос-Анджелесе. При этом столкновения между правоохранителями и демонстрантами наблюдаются во многих американских городах.

Так, в Филадельфии в результате столкновений пострадали как минимум 13 полицейских. В Сиэтле правоохранителями пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Напомним, беспорядки в США вспыхнули после того, как 25 мая в Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Тогда один из полицейских применил по отношению к Флойду удушающий прием, после чего задержанный потерял сознание. Вскоре он скончался. После этого на улицы сперва Миннеаполиса, а затем и других городов США вышли демонстранты, выступая против насилия со стороны полиции.

Ранее РБК-Украина писало, что в 25 городах США из-за беспорядков ввели комендантский час на выходные.

Также сообщалось, что Нацгвардию в США призвали уже семь штатов и округ Колумбия.

Кроме этого, в Индианаполисе в результате столкновений были застрелены как минимум три человека.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко