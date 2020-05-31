Заворушення в США: з 28 травня затримано понад 1,3 тисячі осіб

Фото: протести в США (twitter.com/colocha.rachel)

Затримання проходили, як мінімум, в 16 містах

У Сполучених Штатах з 28 травня в ході масових заворушень було затримано більше 1,3 тисячі осіб. Затримання проводилися як мінімум в 16 американських містах.

Про це повідомляє Associated Press.

Наголошується, що близько 500 демонстрантів було затримано лише в Лос-Анджелесі. При цьому зіткнення між правоохоронцями і демонстрантами спостерігаються у багатьох американських містах.

Так, у Філадельфії в результаті зіткнень постраждали як мінімум 13 поліцейських. У Сіетлі правоохоронцями довелося застосувати сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Нагадаємо, заворушення в США спалахнули після того, як 25 травня в Міннеаполісі при затриманні поліцейськими загинув афроамериканець Джордж Флойд. Тоді один з поліцейських застосував по відношенню до Флойду задушливий прийом, після чого затриманий втратив свідомість. Незабаром він помер. Після цього на вулиці спершу Міннеаполіса, а потім й інших міст США вийшли демонстранти, виступаючи проти насильства з боку поліції.

Раніше РБК-Україна писало, що у 25 містах США з-за заворушень ввели комендантську годину на вихідні.

Також повідомлялося, що Нацгвардію у США закликали вже сім штатів і округ Колумбія.

Крім цього, в Індіанаполісі в результаті зіткнень були застрелені як мінімум три людини.

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Автор: Игорь Литвиненко