ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Заворушення в США: з 28 травня затримано понад 1,3 тисячі осіб

Новини » В світі     31.05.2020 - 10:27
Заворушення в США: з 28 травня затримано понад 1,3 тисячі осіб
Фото: протести в США (twitter.com/colocha.rachel)

Затримання проходили, як мінімум, в 16 містах

У Сполучених Штатах з 28 травня в ході масових заворушень було затримано більше 1,3 тисячі осіб. Затримання проводилися як мінімум в 16 американських містах.

Про це повідомляє Associated Press.

Наголошується, що близько 500 демонстрантів було затримано лише в Лос-Анджелесі. При цьому зіткнення між правоохоронцями і демонстрантами спостерігаються у багатьох американських містах.

Так, у Філадельфії в результаті зіткнень постраждали як мінімум 13 поліцейських. У Сіетлі правоохоронцями довелося застосувати сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Нагадаємо, заворушення в США спалахнули після того, як 25 травня в Міннеаполісі при затриманні поліцейськими загинув афроамериканець Джордж Флойд. Тоді один з поліцейських застосував по відношенню до Флойду задушливий прийом, після чого затриманий втратив свідомість. Незабаром він помер. Після цього на вулиці спершу Міннеаполіса, а потім й інших міст США вийшли демонстранти, виступаючи проти насильства з боку поліції.

Раніше РБК-Україна писало, що у 25 містах США з-за заворушень ввели комендантську годину на вихідні.

Також повідомлялося, що Нацгвардію у США закликали вже сім штатів і округ Колумбія.

Крім цього, в Індіанаполісі в результаті зіткнень були застрелені як мінімум три людини.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України протестСполучені Штати АмерикиЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся