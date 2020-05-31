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Беспорядки в США: комендантский час введен в 25 городах

Новости » Происшествия     31.05.2020 - 07:17
Беспорядки в США: комендантский час введен в 25 городах
Фото: протесты в США (twitter/latimes)

Главы городов в 16 штатах объявили о введении комендантского часа на выходные

Американские города один за другим начали вводить комендантский час из-за возрастающих беспорядков, начавшихся после убийства полицией афроамериканского жителя Миннеаполиса. Решение об ограничениях на выходных приняли уже 25 городов.

Об это сообщает CNN.

Комендантский час введен в отдельных городах в 16 штатах:

Штат Калифорния - Беверли Хиллс, Лос-Анджелес. Колорадо - Денвер. Флорида - Майами. Джорджия - Атланта. Иллинойс - Чикаго. Штат Кентукки - город Луисвилль. Миннесота - города Миннеаполис и Сент-Пол. Штат Нью-Йорк - Рочестер. Штат Огайо- города Цинциннати, Кливленд, Колумбус, Дейтон, Толедо.

В Штате Орегон комендантский час введен в городах Юджин и Портленд. Также в Филадельфии и Питтсбурге, штат Пенсильвания. В штате Южная Каролина комендантский час введен в Чарльстоне и Колумбии.

А также особый режим дейтсвует в городах Нэшвилл (штат Теннесси), Солт-Лейк-Сити (штат Юта), Сиэтл (штат Вашингтон) и Милуоки (штат Висконсин).

Комендантский час введен преимущественно на выходные - в Филадельфии он начал действовать с 8 вечера 30 мая и продлится примерно до 6 часов утра понедельника, 1 июня, по местному времени.

Что касается особенностей этого периода, то, к примеру, мэр Филадельфии Джим Кенни сообщил: "Люди могут покидать свои дома только для того, чтобы пойти на работу в необходимые предприятия или обратиться за медицинской или полицейской помощью".

А в Лос-Анджелесе комендантский час требует от жителей оставаться дома до 5:30 утра воскресенья, 31 мая.

Напомним, минимум семь штатов и федеральный столичный округ Колумбия призвали Национальную гвардию США помочь бороться с массовыми беспорядками.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины акциибеспорядкикомендантский час
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