Беспорядки под ОП: полиция открыла уголовное дело, задержан участник акции

По факту действий митингующих под Офисом президента Украины и нанесения ущерба зданию ОП открыто уголовное производство. Правоохранителями задержан один из участников протеста.
Сообщается, что работники структурных подразделений столичной полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины усилили превентивные меры для обеспечения общественной безопасности и порядка. Событие квалифицировано как хулиганство.
В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства совершения правонарушения.
Также сообщается, что за совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из участников.
"Это - уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении.
Напомним, вчера под Офисом президента проходила акция в поддержку Стерненко. Во время нее демонстранты жгли файеры, а также подожгли табличку с надписью "Офис президента".
Ранее сообщалось, что суд Одессы рассмотрел ходатайство адвокатов активиста Сергея Стерненко по его освобождению из СИЗО. Суд отказался освободить активиста из-под стражи.