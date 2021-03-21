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Беспорядки под ОП: полиция открыла уголовное дело, задержан участник акции

Автор: Артур Родивилов

По факту действий митингующих под Офисом президента Украины и нанесения ущерба зданию ОП открыто уголовное производство. Правоохранителями задержан один из участников протеста.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что работники структурных подразделений столичной полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины усилили превентивные меры для обеспечения общественной безопасности и порядка. Событие квалифицировано как хулиганство.

В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства совершения правонарушения.

Также сообщается, что за совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из участников.

"Это - уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, вчера под Офисом президента проходила акция в поддержку Стерненко. Во время нее демонстранты жгли файеры, а также подожгли табличку с надписью "Офис президента".

Ранее сообщалось, что суд Одессы рассмотрел ходатайство адвокатов активиста Сергея Стерненко по его освобождению из СИЗО. Суд отказался освободить активиста из-под стражи.

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