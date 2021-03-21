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Заворушення під ОП: поліція відкрила кримінальну справу, затриманий учасник акції

Автор: Артур Родивилов

За фактом дій мітингувальників під Офісом президента України та завдаванню збитків будівлі ОП відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці затримали одного з учасників протесту.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що працівники структурних підрозділів столичної поліції спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України посилили превентивні заходи для забезпечення громадської безпеки та порядку. Подію кваліфіковано як хуліганство.

У рамках досудового розслідування встановлюються всі обставини скоєння правопорушення.

Також повідомляється, що за вчинення протиправних дій під час мітингу правоохоронці затримали одного з учасників.

"Це - уродженець Вінницької області, 1995 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України", йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора під Офісом президента відбулася акція на підтримку Стерненка. Під час неї демонстранти палили фаєри, а також підпалили табличку з написом "Офіс президента".

Раніше повідомлялося, що суд Одеси розглянув клопотання адвокатів активіста Сергія Стерненка щодо його звільнення з СІЗО. Суд відмовився звільнити активіста з-під варти.

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