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Суд отказался выпустить Стерненко из СИЗО

Новина українською → Одесса, Пятница 19 марта 2021 17:55
Суд отказался выпустить Стерненко из СИЗО Фото: Сергей Стерненко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Приморский суд Одессы сегодня, 19 марта, рассмотрел ходатайство адвокатов активиста Сергея Стерненко по его освобождению из СИЗО. Суд отказался освободить активиста из-под стражи.

Об этом речь шла на заседании суда.

Сторона защиты просила суд освободить Стерненко из СИЗО на основании статьи 206 УПК Украины, которая предусматривает, что каждый судья обязан освободить лицо, находящееся под стражей на основании не вступившего в законную силу приговора.

Однако суд не увидел оснований для освобождения Стерненко из-под стражи. Поэтому активист останется в СИЗО.

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Posted by Sternenko on Friday, March 19, 2021

Стерненка взяли под стражу после того, как Приморский суд Одессы признал его виновным по делу о похищении человека в 2015 году. Активиста приговорили к 7 годам лишения свободы.

Напомним, сейчас продолжается рассмотрение еще одного дела в отношении Стерненко, в рамках которого его подозревают в умышленном убийстве человека. Это дело о нападении на активиста, в результате которого один из нападавших погиб от ранения ножом.

Добавим, в конце февраля в Киеве прошла акция в поддержку Стерненко. Участники акции требовали освободить активиста из-под стражи. Протестующие забросали здание Офиса генпрокурора файерами.

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