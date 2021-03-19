Суд отказался выпустить Стерненко из СИЗО

Приморский суд Одессы сегодня, 19 марта, рассмотрел ходатайство адвокатов активиста Сергея Стерненко по его освобождению из СИЗО. Суд отказался освободить активиста из-под стражи.

Об этом речь шла на заседании суда .

Сторона защиты просила суд освободить Стерненко из СИЗО на основании статьи 206 УПК Украины, которая предусматривает, что каждый судья обязан освободить лицо, находящееся под стражей на основании не вступившего в законную силу приговора.

Однако суд не увидел оснований для освобождения Стерненко из-под стражи. Поэтому активист останется в СИЗО.

Оголошення рішення щодо клопотання Сергія Стерненка щодо його негайного звільнення з СІЗО Posted by Sternenko on Friday, March 19, 2021

Стерненка взяли под стражу после того, как Приморский суд Одессы признал его виновным по делу о похищении человека в 2015 году. Активиста приговорили к 7 годам лишения свободы.