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Беспорядки из-за стрельбы в афроамериканца: Трамп отправил армию в город Кеноша

США, Среда 26 августа 2020 21:58
Беспорядки из-за стрельбы в афроамериканца: Трамп отправил армию в город Кеноша
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Максим Зайченко

В среду, 26 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что власти штата Висконсин приняли поддержку федеральных правоохранительных органов после нескольких дней беспорядков в городе Кеноша. Прецедентом стала стрельба полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка.

Об этом Трамп написал в Twitter.

Американский президент сообщил, что разговаривал с губернатором Висконсина Тони Эверсом, который согласился принять федеральную помощь в виде национальной гвардии США.

"Сегодня я пошлю федеральные правоохранительные органы и национальную гвардию в город Кеноша, штат Висконсин, чтобы восстановить закон и порядок!" - написал Трамп.

Как сообщалось ранее, Блейк пытался разнять двух поссорившихся женщин, после чего в него выстрелили полицейские.

На следующий день в городе начались погромы и грабежи. Протестующие разбили двери здания городского суда, подожгли несколько зданий и авто. В связи с этим городские власти ввели комендантский час до 07:00 вторника по местному времени.

Также РБК-Украина писало, что в июне в Конгресс США внесли законопроект, предусматривающий реформу правоохранительных органов и значительные ограничения для полиции.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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