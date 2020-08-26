Заворушення через стрілянину в афроамериканця: Трамп відправив армію в місто Кеноша

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

У середу, 26 серпня, президент США Дональд Трамп заявив, що влада штату Вісконсін прийняла підтримку федеральних правоохоронних органів після декількох днів заворушень у місті Кеноша. Прецедентом стала стрільба поліцейських в афроамериканця Джейкоба Блейка.

Про це Трамп написав у Twitter.

Американський президент повідомив, що розмовляв з губернатором штату Вісконсін Тоні Эверсом, який погодився прийняти федеральну допомогу в вигляді національної гвардії США.

"Сьогодні я пошлю федеральні правоохоронні органи та національну гвардію в місто Кеноша, штат Вісконсін, щоб відновити закон і порядок!" - написав Трамп.

Як повідомлялося раніше, Блейк намагався розборонити двох посварених жінок, після чого в нього вистрілили поліцейські.

Наступного дня в місті почалися погроми та грабежі. Протестувальники розбили двері будівлі міського суду, підпалили кілька будинків і авто. У зв'язку з цим міська влада ввела комендантську годину до 07:00 вівторка за місцевим часом.

Також РБК-Україна писало, що у червні в Конгрес США внесли законопроект, який передбачає реформу правоохоронних органів і значні обмеження для поліції.