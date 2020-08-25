ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В США новые беспорядки из-за стрельбы полицейских в темнокожего мужчину

Кеноша, Вторник 25 августа 2020 08:26
В США новые беспорядки из-за стрельбы полицейских в темнокожего мужчину
Фото: ситуация в городе Кеноша (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Городские власти ввели комендантский час

В американском городе Кеноша (штат Висконсин) полицейские стреляли в афроамериканца Джейкоба Блейка. В связи с этим в городе вспыхнули массовые беспорядки, власти ввели комендантский час.

Об этом сообщает CNN.

Издание пишет, что Блейк пытался разнять двух поссорившихся женщин. Телекомпания ABC со ссылкой на подругу Блейка Лакешу Букер сообщила, что у него не было оружия. После инцидента с полицейскими он был доставлен в госпиталь Милуоки.

На следующий день в городе начались погромы и грабежи. Протестующие разбили двери здания городского суда, подожгли несколько зданий и автомашин. В связи с этим городские власти ввели комендантский час до 07:00 вторника по местному времени.

Губернатор штата Висконсин Тони Эверс, комментируя в Twitter инцидент в Кеноше, отметил, что "расизм - это указание на кризисное состояние общества".

А мэр города Джон Антарамян в ходе пресс-конференции сообщил, что сотрудники полиции, ранившие Блейка и их коллеги не были обеспечены нательными видеорегистраторами из-за нехватки бюджетных средств.

Напомним, полицейские застрелили темнокожего мужчину во время задержания в Луизиане.

Отметим, 8 июня в Конгресс США внесли законопроект, который предусматривает реформы правоохранительных органов и значительные ограничения для полиции.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Соединенные Штаты Америкибеспорядки
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь