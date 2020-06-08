В Конгресс США внесли законопроект, ограничивающий полномочия полиции

Фото: Конгресс США (flickr.com/photos/faceme)

Документ устанавливает запрет на федеральном уровне по применению удушающего приема

В Конгресс США внесли законопроект, который предусматривает реформы правоохранительных органов и значительные ограничения для полиции на фоне массовых акций протеста в стране. Документ был внесен на рассмотрение демократами.

Об этом сообщает The Hill.

"Законопроект о правосудия в полиции, предложенный лидерами Черного кокуса Конгресса, предусматривает сдерживание для применения чрезмерной силы со стороны правоохранителей, в частности, насилия, направленного против темнокожих и других меньшинств", - говорится в сообщении.

Также документ устанавливает запрет на федеральном уровне по применению удушающего приема, ликвидирует правовую защиту полиции от судебных исков, вводит мандат на использование нательных телекамер полицейскими по всей территории страны и создает базу данных, которая раскрывает имена полицейских, которые злоупотребляли полномочиями.

Кроме того, лидеры демократов в Конгрессе определили реформу полиции как важное и давно назревшее средство против расовой несправедливости.

Напомним, 25 мая умер афроамериканец Джордж Флойд в Миннеаполисе, которого задержала полиция. Во время ареста полицейский прижал коленом шею мужчины и удерживал, хотя Флойд говорил, что задыхается. Это событие спровоцировало волну протестов в Соединенных Штатах.

Ранее в Миннеаполисе решили запретить использование удушающих приемов правоохранителями при задержании граждан.

Кроме того, полиция Миннеаполиса будет расформирована после убийства Джорджа Флойда.

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Автор: Лера Полищук