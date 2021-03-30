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Беспорядки на Банковой: Рада дала ряд поручений МВД, СБУ и ГБР по расследованию

Новина українською → Киев, Вторник 30 марта 2021 18:41
Беспорядки на Банковой: Рада дала ряд поручений МВД, СБУ и ГБР по расследованию Фото: по беспорядкам на Банковой Рада дала ряд поручений силовикам (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада одобрила постановление №5295 об осуждении событий под Офисом президента 20 марта. Нардепы предоставили ряд поручений по поводу расследования беспорядков Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины и Государственному бюро расследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 237 парламентариев.

Этим постановлением МВД, СБУ и ГБР поручают обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование и предоставить юридическую оценку событий 20 марта.

Силовики должны изучить обстоятельства, сопровождавшие беспорядки под ОП, на предмет организации и/или участия в реализации событий любых политических партий и/или связанных с ними лиц.

Им также поручили определить степень вины участников, организаторов и заказчиков события в причинении материального ущерба государственному имуществу и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности.

Кроме того, МВД, СБУ и ГБР еженедельно должны предоставлять комитету парламента по вопросам правоохранительной деятельности актуальную информацию о ходе расследования этих событий.

Напомним, ранее профильный комитет рекомендовал парламенту одобрить это постановление.

Как писало РБК-Украина, вчера Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения активисту Роману Ратушному, который является фигурантом по делу о беспорядках возле Офиса президента 20 марта. Его отправили под домашний арест.

Так, ранее Министерство внутренних дел опубликовало видео, на котором обнародованы имена и фамилии семерых участников беспорядков под Офисом президента. Части из них уже избрали меру пресечения.

Отметим, 20 марта в Киеве произошли беспорядки под Офисом президента, где проходила акция протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко. Здание ОП забросали файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекла, а также подожгли табличку.

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