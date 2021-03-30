Беспорядки на Банковой: Рада дала ряд поручений МВД, СБУ и ГБР по расследованию

Фото: по беспорядкам на Банковой Рада дала ряд поручений силовикам (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада одобрила постановление №5295 об осуждении событий под Офисом президента 20 марта. Нардепы предоставили ряд поручений по поводу расследования беспорядков Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины и Государственному бюро расследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 237 парламентариев. Этим постановлением МВД, СБУ и ГБР поручают обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование и предоставить юридическую оценку событий 20 марта. Силовики должны изучить обстоятельства, сопровождавшие беспорядки под ОП, на предмет организации и/или участия в реализации событий любых политических партий и/или связанных с ними лиц. Им также поручили определить степень вины участников, организаторов и заказчиков события в причинении материального ущерба государственному имуществу и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности. Кроме того, МВД, СБУ и ГБР еженедельно должны предоставлять комитету парламента по вопросам правоохранительной деятельности актуальную информацию о ходе расследования этих событий.