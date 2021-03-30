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Заворушення на Банковій: Рада дала ряд доручень МВС, СБУ і ДБР по розслідуванню

Новость на русском → Київ, Вівторок 30 березня 2021 18:41
Заворушення на Банковій: Рада дала ряд доручень МВС, СБУ і ДБР по розслідуванню Фото: по заворушенням на Банковій Рада дала ряд доручень силовикам (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила постанову №5295 про засудження подій під Офісом президента 20 березня. Нардепи надали ряд доручень з приводу розслідування заворушень Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України та Державному бюро розслідувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 237 парламентаріїв.

Цією постановою МВС, СБУ і ДБР доручають забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування і надати юридичну оцінку подій 20 березня.

Силовики повинні вивчити обставини, що супроводжували заворушення під ОП, на предмет організації та/або участі в реалізації подій будь-яких політичних партій і/або пов'язаних з ними осіб.

Їм також доручили визначити ступінь провини учасників, організаторів та замовників події у заподіянні матеріальних збитків державному майну і забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності.

Крім того, МВС, СБУ і ДБР щотижня повинні надавати комітету парламенту з питань правоохоронної діяльності актуальну інформацію про хід розслідування цих подій.

Нагадаємо, раніше профільний комітет рекомендував парламенту схвалити цю постанову.

Як писало РБК-Україна, вчора Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід активісту Роману Ратушному, який є фігурантом у справі про заворушення біля Офісу президента 20 березня. Його відправили під домашній арешт.

Так, раніше Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео, на якому оприлюднені імена і прізвища сімох учасників заворушень під Офісом президента. Частині з них вже обрали запобіжний захід.

Відзначимо, 20 березня у Києві відбулися заворушення під Офісом президента, де проходила акція протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка. Будівлю ОП закидали фаєрами і петардами, обмалювали стіни фарбою, розбили скло, а також підпалили табличку.

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