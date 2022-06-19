Беспокоит ненависть ко всему русскому. Труханов против переименования улицы Пушкина

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступает против переименования улицы Пушкина в городе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий Труханова для The New York Times.
Издание утверждает, что на мэра Одессы давят относительно переименования улицы Пушкина.
"Нет. Я бы этого не поддержал (переименование - ред.). Одесса является межкультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему российскому", - сказал Труханов.
Напомним, ранее Труханов заявлял, что выступает за переименование улиц и площадей Одессы, названных в честь России или ее деятелей.