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Турбує ненависть до всього російського. Труханов проти перейменування вулиці Пушкіна

Фото: Геннадій Труханов, мер Одеси (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мер Одеси Геннадій Труханов виступає проти перейменування вулиці Пушкіна у місті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Труханова для The New York Times.

Видання стверджує, що на мера Одеси тиснуть щодо перейменування вулиці Пушкіна.

"Ні. Я б цього не підтримав (перейменування - ред.). Одеса є міжкультурною столицею України. Мене турбує зростання ненависті до всього російського", - сказав Труханов.

Нагадаємо, раніше Труханов заявляв, що виступає за перейменування вулиць і площ Одеси, названих на честь Росії або її діячів.

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ОдесаГенадій Труханов