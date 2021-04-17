Беспилотные такси и анонс от Apple. Главное из мира технологий

Американская компания Apple официально подтвердила дату весенней презентации гаджетов. Тем временем Google решил показать, как изменилась Земля за 35 лет, а Дубай запланировал переход на беспилотные такси.
Об этом и другом в подборке главных новостей из мира технологий.
Компания Apple все-таки проведет весеннюю презентацию новинок. На мероприятии, которое запланировано на 20 апреля, ожидаются новые iPad Pro с улучшенными характеристиками. Кроме того, могут показать iPad mini шестого поколения.
Среди прочего, также Apple может презентовать умные GPS-маячки AirTag, которые ждали еще в прошлом году.
Сервис Google Earth пополнился функцией, которая позволяет увидеть, как менялась поверхность Земли с 1984 года. В частности, можно проследить, насколько разрушительными оказались последствия изменения климата.
Для этого Google задействовал более 24 млн спутниковых снимков с 1984 по 2020 год. Оценить функцию можно в онлайн-версии Google Earth на вкладке Voyager. Доступны пять хронологических экскурсий, посвященных изменению лесов, росту городов, результатам потепления и массовой добыче полезных ископаемых.
С 2023 года Дубай (ОАЭ) планирует переход на беспилотные такси. До 2030 года американская компания Cruise (General Motors) поставит 4 000 беспилотных электрических шаттлов Origin. В Дубае рассчитывают, что до 2030 года на долю беспилотных авто будет приходиться 25% всех поездок.
Cruise в 2016 выкупил автомобильный гигант General Motors. На сегодня компания тестирует беспилотные электромобили в США, первым городом с сервисом беспилотных такси будет Сан-Франциско.
Американская корпорация Microsoft готовится к приобретению разработчика искусственного интеллекта Nuance Communications. Сделка оценивается в 16 млрд долларов и может стать второй по величине для Microsoft - после покупки LinkedIn в 2016 за 26,2 млрд долларов.
Разработки Nuance используются в голосовом помощнике Siri в гаджетах от Apple. Также компания разрабатывает ПО для различных секторов экономики - от здравоохранения до автомобильной промышленности.
С выходом свежей версии приложения Parallels Desktop стала возможна смена ОС на новых ноутбуках Apple. Речь о дистрибутиве Windows 10 для ARM-устройств, который отличается от сборки для десктопов
Parallels Desktop 16.5 допускает установку Windows 10 для ARM, которая также поддерживает запуск x86-приложений. Microsoft обещает со временем реализовать и поддержку x64-программ, поскольку пока что эта возможность отсутствует.
Космическая компания Илона Маска займется строительством корабля для NASA. Его будут использовать для высадки астронавтов на Луну впервые с 1972 года.
SpaceX получила контракт, оставив позади Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса и крупного оборонного подрядчика Dynestics.
Кроме того, стало известно, что в 2030 году SpaceX доставит аппарат NASA на Луну, а запуск будет происходить с помощью ракетоносителя Falcon Heavy. Условия сделки не разглашаются, но на сайте SpaceX розничная цена за один запуск ракетоносителя Falcon Heavy составляет 90 млн долларов. Это все равно дешевле государственных контрактов в США.
Дочерний бренд китайской Xiaomi готовится к презентации первого игрового смартфона. По словам главы Redmi Лю Вейбина, компания решила присоединиться к сегменту киберспорта.
Производитель намерен сохранить главную основную своих устройств - баланс между ценой и качеством. По неподтвержденной информации, гаджет может быть построен на базе MediaTek Dimensity 1200. Точная дата презентации и цена устройства пока не объявлены.
Microsoft презентовал четвертое поколение ноутбука Surface Laptop. Он выпускается в двух размерах и доступен как с процессорами Intel, так и с AMD Ryzen 4000-й серии.
Surface Laptop 4 оснащается 13,5- или 15-дюймовым сенсорным дисплеем. В качестве процессора может быть шестиядерный Ryzen 5 4680U, восьмиядерный Ryzen 7 4980U, четырехъядерный Core i5-1135G7 или четырехъядерный Core i7-1185G7.
Стоимость 13,5-дюймового Surface Laptop 4 стартует от 999 долларов за версию с AMD Ryzen 5, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ. Вариант с 16 ГБ ОЗУ стоит 1 199 долларов. Модификация на Intel Core i5 с 8 + 512 ГБ стоит 1 299 долларов, а с 16 ГБ ОЗУ - 1 499 долларов. Топовая модель на Core i7 с 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ обойдется в 2 299 долларов.
Отметим, ноутбуки Microsoft официально в Украине не продаются.