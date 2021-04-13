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В Apple анонсировали презентацию 20 апреля

Новина українською → Вторник 13 апреля 2021 19:37
В Apple анонсировали презентацию 20 апреля
Автор: Инна Собора

Американская компания Apple официально назвала дату следующего мероприятия. Оно состоится 20 апреля.

Об этом сообщается на сайте компании.

Так, событие запланировано на 20:00 по Киеву. Однако в Apple не уточнили, что именно будет показано на презентации.

В то же время, ожидается, что на мероприятии могут представить новые iPad Pro с улучшенными характеристиками. Кроме того, может быть показан iPad mini 6.

Среди прочего, также Apple может презентовать умные GPS-маячки AirTag, которые ждали еще в прошлом году.

РБК-Украина писало, что Apple в апреле представит новые модели iPad. Планшеты будут иметь обновленный процессор, который не уступает более быстрому чипу M1 в последних MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini.

Ранее сообщалось, что Apple откладывает выход новых iPad и MacBook из-за нехватки компонентов.

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