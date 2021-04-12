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Microsoft планирует купить компанию, которая занимается искусственным интеллектом

Новина українською → США, Понедельник 12 апреля 2021 13:23
Microsoft планирует купить компанию, которая занимается искусственным интеллектом Фото: Microsoft ведет переговоры о покупке Nuance Communications (flickr.com/jeepersmedia)
Автор: Игорь Литвиненко

Корпорация Microsoft планирует купить компанию Nuance Communications за 16 миллиардов долларов. Эта компания занимается технологиями искусственного интеллекта.

Об этом сообщает CNBC.

О подписании сделки может быть объявлено позже в понедельник, 12 апреля.

Разработки компании Nuance используются в голосовом помощнике Apple Siri. Также компания разрабатывает программное обеспечение для различных секторов экономики - от здравоохранения до автомобильной промышленности.

Сделка может стать второй по величине сделкой Microsoft после приобретения LinkedIn в 2016 году за 26,2 миллиарда долларов.

Напомним, в начале марта корпорация Microsoft представила платформу для взаимодействия людей в дополненной или виртуальной реальности Mesh.

Также РБК-Украина писало, что в марте работе корпоративного сервиса Microsoft Teams случился масштабный сбой. В результате пострадали пользователи сервисов.

Кроме этого сообщалось, что уязвимость в программном обеспечении Microsoft перерастает в мировой кризис кибербезопасности.

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