Безпілотні таксі та анонс від Apple. Головне зі світу технологій

Apple призначила весняну презентацію на 20 квітня

Компанія Apple все-таки проведе весняну презентацію новинок. На заході, який заплановано на 20 квітня, очікуються нові iPad Pro з поліпшеними характеристиками. Крім того, можуть показати iPad mini шостого покоління.

Серед іншого, також Apple може презентувати розумні GPS-маячки AirTag, які чекали ще в минулому році.

Google показав, як змінюється географія Землі

Сервіс Google Earth поповнився функцією, яка дозволяє побачити, як змінювалася поверхня Землі з 1984 року. Зокрема, можна простежити, наскільки руйнівними виявилися наслідки зміни клімату.

Для цього Google задіяв понад 24 млн супутникових знімків з 1984 по 2020 рік. Оцінити функцію можна в онлайн-версії Google Earth на вкладці Voyager. Доступні п'ять хронологічних екскурсій, присвячених зміні лісів, зростанню міст, результатам потепління і масовому видобуванню корисних копалин.

Дубай переходить на безпілотні таксі

З 2023 року Дубай (ОАЕ) планує перехід на безпілотні таксі. До 2030 року американська компанія Cruise (General Motors) поставить 4 000 безпілотних електричних шатлів Origin. У Дубаї розраховують, що до 2030 року на частку безпілотних авто припадатиме 25% усіх поїздок.

Cruise в 2016 викупив автомобільний гігант General Motors. На сьогодні компанія тестує безпілотні електромобілі в США, першим містом з сервісом безпілотних таксі буде Сан-Франциско.

Microsoft купує розробника штучного інтелекту

Американська Microsoft готується до придбання розробника штучного інтелекту Nuance Communications. Угода оцінюється в 16 млрд доларів і може стати другою за величиною для Microsoft, після покупки LinkedIn в 2016 за 26,2 млрд доларів.

Розробки Nuance використовуються в голосовому помічнику Siri в гаджетах від Apple. Також компанія розробляє для різних секторів економіки - від охорони здоров'я до автомобільної промисловості.

Windows 10 запустили на Mac з процесором M1

З виходом свіжої версії програми Parallels Desktop стала можлива зміна ОС на нових ноутбуках Apple. Мова про дистрибутив Windows 10 для ARM-пристроїв, який відрізняється від збірки для десктопов

Parallels Desktop 16.5 допускає встановлення Windows 10 для ARM, яка також підтримує запуск x86-додатків. Microsoft обіцяє з часом реалізувати і підтримку x64-програм, оскільки поки що ця можливість відсутня.

SpaceX обрали для будівництва космічного корабля NASA

Космічна компанія Ілона Маска займеться будівництвом корабля NASA. Його будуть використовувати для висадки астронавтів на Місяць вперше з 1972 року.

SpaceX отримала контракт, залишивши позаду Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса і великого оборонного підрядника Dynestics.

Крім того, стало відомо, що у 2030 році SpaceX доставить апарат NASA на Місяць, а запуск буде відбуватися з допомогою ракети-носія Falcon Heavy. Умови угоди не розголошуються, але на сайті SpaceX роздрібна ціна за один запуск ракети-носія Falcon Heavy становить 90 млн доларів. Це все одно дешевше державних контрактів у США.

Redmi готує свій перший ігровий смартфон

Дочірній бренд китайської Xiaomi готується до презентації першого ігрового смартфона. За словами глави Redmi Лю Вейбіна, компанія вирішила приєднатися до сегменту кіберспорту.

Виробник має намір зберегти головну основну своїх пристроїв - баланс між ціною і якістю. За непідтвердженою інформацією, гаджет може бути побудований на базі MediaTek Dimensity 1200. Точна дата презентації і ціна пристрою поки не оголошені.

Нове покоління ноутбуків від Microsoft

Microsoft презентував четверте покоління ноутбука Surface Laptop. Він випускається в двох розмірах і доступний як з процесорами Intel, так і AMD Ryzen 4000-ї серії.

Surface Laptop 4 оснащується 13,5 - або 15-дюймовим сенсорним дисплеєм. У якості процесора може бути шестиядерний Ryzen 5 4680U, восьмиядерний Ryzen 7 4980U, чотирьохядерний Core i5-1135G7 або чотирьохядерний Core i7-1185G7.

Вартість 13,5-дюймового Surface Laptop 4 стартує від 999 доларів за версію з AMD Ryzen 5, 8 ГБ ОЗП і SSD на 256 ГБ. Варіант з 16 ГБ ОЗП коштує 1 199 доларів. Модифікація Intel Core i5 з 8 + 512 ГБ коштує 1 299 доларів, а з 16 ГБ ОЗП - 1 499 доларів. Топова модель на Core i7 з 32 ГБ ОЗП і SSD на 1 ТБ обійдеться в 2 299 доларів.

Зазначимо, ноутбуки Microsoft офіційно в Україні не продаються.