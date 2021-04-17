Безпілотні таксі та анонс від Apple. Головне зі світу технологій

Американська компанія Apple офіційно підтвердила дату весняної презентації гаджетів. Тим часом Google вирішив показати, як змінилася Земля за 35 років, а Дубай запланував перехід на безпілотні таксі.
Про це та інше в добірці головних новин зі світу технологій.
Компанія Apple все-таки проведе весняну презентацію новинок. На заході, який заплановано на 20 квітня, очікуються нові iPad Pro з поліпшеними характеристиками. Крім того, можуть показати iPad mini шостого покоління.
Серед іншого, також Apple може презентувати розумні GPS-маячки AirTag, які чекали ще в минулому році.
Сервіс Google Earth поповнився функцією, яка дозволяє побачити, як змінювалася поверхня Землі з 1984 року. Зокрема, можна простежити, наскільки руйнівними виявилися наслідки зміни клімату.
Для цього Google задіяв понад 24 млн супутникових знімків з 1984 по 2020 рік. Оцінити функцію можна в онлайн-версії Google Earth на вкладці Voyager. Доступні п'ять хронологічних екскурсій, присвячених зміні лісів, зростанню міст, результатам потепління і масовому видобуванню корисних копалин.
З 2023 року Дубай (ОАЕ) планує перехід на безпілотні таксі. До 2030 року американська компанія Cruise (General Motors) поставить 4 000 безпілотних електричних шатлів Origin. У Дубаї розраховують, що до 2030 року на частку безпілотних авто припадатиме 25% усіх поїздок.
Cruise в 2016 викупив автомобільний гігант General Motors. На сьогодні компанія тестує безпілотні електромобілі в США, першим містом з сервісом безпілотних таксі буде Сан-Франциско.
Американська Microsoft готується до придбання розробника штучного інтелекту Nuance Communications. Угода оцінюється в 16 млрд доларів і може стати другою за величиною для Microsoft, після покупки LinkedIn в 2016 за 26,2 млрд доларів.
Розробки Nuance використовуються в голосовому помічнику Siri в гаджетах від Apple. Також компанія розробляє для різних секторів економіки - від охорони здоров'я до автомобільної промисловості.
З виходом свіжої версії програми Parallels Desktop стала можлива зміна ОС на нових ноутбуках Apple. Мова про дистрибутив Windows 10 для ARM-пристроїв, який відрізняється від збірки для десктопов
Parallels Desktop 16.5 допускає встановлення Windows 10 для ARM, яка також підтримує запуск x86-додатків. Microsoft обіцяє з часом реалізувати і підтримку x64-програм, оскільки поки що ця можливість відсутня.
Космічна компанія Ілона Маска займеться будівництвом корабля NASA. Його будуть використовувати для висадки астронавтів на Місяць вперше з 1972 року.
SpaceX отримала контракт, залишивши позаду Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса і великого оборонного підрядника Dynestics.
Крім того, стало відомо, що у 2030 році SpaceX доставить апарат NASA на Місяць, а запуск буде відбуватися з допомогою ракети-носія Falcon Heavy. Умови угоди не розголошуються, але на сайті SpaceX роздрібна ціна за один запуск ракети-носія Falcon Heavy становить 90 млн доларів. Це все одно дешевше державних контрактів у США.
Дочірній бренд китайської Xiaomi готується до презентації першого ігрового смартфона. За словами глави Redmi Лю Вейбіна, компанія вирішила приєднатися до сегменту кіберспорту.
Виробник має намір зберегти головну основну своїх пристроїв - баланс між ціною і якістю. За непідтвердженою інформацією, гаджет може бути побудований на базі MediaTek Dimensity 1200. Точна дата презентації і ціна пристрою поки не оголошені.
Microsoft презентував четверте покоління ноутбука Surface Laptop. Він випускається в двох розмірах і доступний як з процесорами Intel, так і AMD Ryzen 4000-ї серії.
Surface Laptop 4 оснащується 13,5 - або 15-дюймовим сенсорним дисплеєм. У якості процесора може бути шестиядерний Ryzen 5 4680U, восьмиядерний Ryzen 7 4980U, чотирьохядерний Core i5-1135G7 або чотирьохядерний Core i7-1185G7.
Вартість 13,5-дюймового Surface Laptop 4 стартує від 999 доларів за версію з AMD Ryzen 5, 8 ГБ ОЗП і SSD на 256 ГБ. Варіант з 16 ГБ ОЗП коштує 1 199 доларів. Модифікація Intel Core i5 з 8 + 512 ГБ коштує 1 299 доларів, а з 16 ГБ ОЗП - 1 499 доларів. Топова модель на Core i7 з 32 ГБ ОЗП і SSD на 1 ТБ обійдеться в 2 299 доларів.
Зазначимо, ноутбуки Microsoft офіційно в Україні не продаються.